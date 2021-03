Nu kan danskerne hæve 56 milliarder kroner i feriepenge: Men timingen er ikke perfekt

Onsdag blev der åbnet for, at danskerne kan anmode om de resterende to uger af de indefrosne feriepenge. I alt er puljen på 56 milliarder kroner, og regeringen regner med, at cirka 22 milliarder af dem vil blive udbetalt.

Der kan anmodes om feriepenge frem til 31. maj, og anmoder man om pengene, vil de blive udbetalt i løbet af 10 hverdage.

Regeringen, som på et pressemøde onsdag annoncerede frigivelsen af feriemidlerne, håber, at danskerne vil bruge dem, hvor de gavner mest: i hårdt trængte brancher her til lands og gerne lokalt.

Men pengene frigives på et tidspunkt, hvor der ganske vidst er udsigt til genåbning, men hvor en række brancher stadig er lukket helt eller delvist ned.