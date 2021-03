Beskeden fra politifolk er kontant efter nye oplysninger i minksag

»Når man kvajer sig, så skal man også selv tage ansvaret for det. Så skal man ikke begynde at tørre det af på nogle andre. I det her tilfælde rigspolitichefen og Rigspolitiet«.

Så kontant udtrykker Klaus Byrjalsen, der er næstformand i Rigspolitiforeningen, sig, efter at Politiken har bragt nye oplysninger om, at det var Justitsministeriet, der gav Rigspolitiet med chefen Thorkild Fogde i spidsen instruks om at lede aktionen med aflivning af 15-17 millioner mink i Danmark. En aktion, som der ikke var lovhjemmel til.

Rigspolitiforeningen med 1.300 betjente som medlemmer var allerede i december ude med kritik af justitsminister Nick Hækkerup (S). Baggrunden var, at ministeren havde kritiseret Rigspolitiet og sagt, at der burde igangsættes en undersøgelse af politiets rolle i sagen.

Torsdag kunne Politiken påvise, at ordren til rigspolitichefen kom fra Justitsministeriet.

»Jeg synes jo, at det her kun bekræfter, hvad jeg mente dengang. Hele den proces var den gamle kinesiske, at vi i politiet selv skulle bevise vores uskyld«, siger Klaus Byrjalsen.