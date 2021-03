Analyse: Omstridt og upræcis Syrien-aftale rummer en kattelem til mødrene

Hvis regeringens topfolk havde håbet, at de med tirsdagens aftale kunne lukke debatten om de danske børn i Syrien, må de være slemt skuffet nu. Så snart udenrigsminister Jeppe Kofod (S) offentliggjorde påskeplanen for danske børn i Syrien, påbegyndte Folketingets partier en absurd kamp om, hvordan aftalens ordlyd skal fortolkes.

Når man ser på det brede flertal bag aftalen, kunne man ellers tro, at der nu var enighed. Foruden regeringen har de radikale, SF, Venstre, Konservative og Liberal Alliance nikket ja til indholdet. Men udlægningerne af aftalen er lige så forskellige som partiernes udlændingepolitik.

Nok er alle enige om, at børnene er uden skyld i forældrenes ugerninger og lever under umenneskelige forhold med risiko for kidnapninger og radikalisering. Og nok er alle enige om, at en hurtigtarbejdende taskforce inden 15. maj derfor skal undersøge, om de danske børn i syriske lejre kan evakueres hjem til Danmark uden deres forældre. Men hvad der skal ske derefter, står hen i det uvisse.

SF mener, at der nu er tændt lys i mørket for børnene i Syrien. Radikale lover, at der »ikke er nogen vej tilbage for regeringen«. Men Venstre og Konservative understreger, at intet er ændret: Børnene skal kun hjem, hvis det kan ske, uden at forældrene kommer med, og det ser unægtelig svært ud. Det vender vi tilbage til.