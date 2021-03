Fredericia bortviser kommunaldirektør

Kommunaldirektør i Fredericia Kommune Annemarie Zacho-Broe er bortvist efter flere ugers hjemsendelse. Billedet her er fra et pressemøde den 12. marts i Fredericia Kommune, hvor Steen Wrist, 1. viceborgmester, Susanne Eilersen og fungerende kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal præsenterede resultaterne af en advokatundersøgelse. Den kunne fortælle, at chefer i kommunen har handlet i strid med god skik for økonomisk forvaltning.