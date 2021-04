Horsens Kommunes kommentarer til historien om Kathrine

Automatisk oplæsning

Horsens Kommune har 23. marts 2021 og 29. marts 2021 modtaget Politikens udkast til en artikel, hvor I giver os mulighed for at kommentere på indholdet. Vi vil gerne kvittere for, at vi får mulighed for at kommentere på artiklen og på eventuelle faktuelle fejl eller misforståelser i artiklen. I forlængelse af artiklen har I stillet syv meget konkrete spørgsmål med udgangspunkt i den konkrete sag.

Som ansvarlig chef for Børn og Forebyggelse pr.1. marts 2021 er det mig, der på vegne af Horsens Kommune, besvarer jeres henvendelse.

Horsens Kommune kan på flere punkter ikke genkende den fremstilling af sagsforløbet, der er beskrevet i artiklen. Vi ønsker imidlertid ikke at kommentere på konkrete sager og har derfor alene generelle kommentarer til nogle af de problemstillinger, som artiklen rejser, og til de syv meget konkrete supplerende spørgsmål.

Når vi ikke ønsker at kommentere på konkrete sager sker det først og fremmest for at beskytte det enkelte barn/den enkelte familie, og fordi en sagsbehandling bør håndteres i et samarbejde mellem relevante parter og ikke via medierne.

Lærer af fejl

Reglerne omkring en børnesag er komplekse, og vi skal som kommune sikre, at vi har en systematisk sagsbehandling i vores børnesager, der sikrer at retssikkerheden for både børn og forældre er tilstede, og at børnene ikke svigtes. I en børnesag kan de afgørelser, der træffes af kommunen og af kommunens børn og unge-udvalg påklages til Ankestyrelsen. Tiltræder Ankestyrelsen børn og unge- udvalgets afgørelse om f.eks. anbringelse uden for hjemmet kan afgørelsen påklages til byretten.

Vi har i den konkrete sag begået processuelle fejl under sagens behandling, og det har været fejl af forskellig karakter. De fejl, der er begået, har imidlertid ikke haft betydning for anbringelsesgrundlaget. Vi skal som kommune altid søge at undgå, at der sker fejl under sagsbehandlingen, og når det sker, beklager vi fejlene, retter op og drager læring af fejlene. Det er vigtigt, at vi har en systematik i sagsbehandlingen, og det er noget vi hele tiden arbejder med, og som er med til at fejl undgås.

Sagsbehandling i en anbringelsessag er meget kompleks og rådgiverne kan stå i meget pressede situationer, hvor parterne er uenige og hvor fagpersonerne kan være uenige. Det er rådgivers opgave at indsamle vurderinger, statusbeskrivelser, rapporter og udtalelser og på baggrund af den samlede viden bruge sin professionelle dømmekraft og træffe en beslutning. Beslutningerne skal være understøttet af god ledelse og kollegial faglig sparring. Der kan komme ny viden, der begrunder, at en beslutning skal omgøres eller tilpasses.

Viden om familien

Børnesager i kommunerne opstår på forskellige måder. En sag kan f.eks. opstå fordi en sundhedsplejerske eller en lærer i kommunen er bekymret for et barn og sender en underretning. En børnesag kan også opstå ved at en tidligere bopælskommune sender en underretning. Når der kommer en underretning fra en tidligere bopælskommune medsender de relevante sagsoplysninger. Det er typisk hvad der har været af indsatser i familien, hvordan samarbejdet har været med forældrene, den børnefaglige undersøgelse og en beskrivelse af barnets trivsel og udvikling, herunder om den hjælp familien har fået har hjulpet. Det vil sige der er typisk allerede mange oplysninger i barnets sag, når sagen oprettes i den kommune familien er flyttet til.

Når vi modtager en underretning, er vi forpligtet til at undersøge forholdene omkring barnet. Det ønsker de fleste forældre at samarbejde om. Hvis forældrene ikke ønsker at samarbejde, og vi har en faglig begrundet bekymring for barnet, skal vi alligevel undersøge og vurdere, hvilket behov barnet og familien har for støtte.

Højkonfliktsager er svære

I nogle sager kan samarbejdet blive rigtig svært, måske fordi forældrene ser helt anderledes på familiens situation, end vi som kommune gør, og der kan være indbyrdes konflikter mellem barnets forældre. Vores fokus er ALTID barnet og barnets behov, samt barnets muligheder for at vokse op og få samme muligheder for personlig udvikling mv. som andre børn. Vi går rigtig langt for at få et godt samarbejde med forældrene, men det er kun så længe, at det ikke er til skade for barnet.

I sager, hvor der er et konfliktfyldt samarbejde f.eks. pga. manglende tillid til socialrådgiveren, kan et af tiltagene for at forbedre samarbejdet mellem forældre og kommunen være et socialrådgiver skift. Dette sker ud fra en konkret vurdering og hvad der er til barnets bedste og bliver altid nøje overvejet, da vi som kommune altid ønsker at sikre kontinuitet.

Fejl skal rettes

Som kommune er vi forpligtet til at journalisere de dokumenter, vi modtager, og vi er forpligtet til at notere oplysninger, som vi bliver bekendt med, og som er af betydning for den sag, vi behandler. Da kommunen som offentlig myndighed har en forpligtelse til at overholde notat- og journaliseringspligten, må vi ikke slette dokumenter og oplysninger, der er journaliseret på eksempelvis en børnesag. Men kommunen har en forpligtelse til at berigtige forkerte oplysninger på sagen. Det fremgår af databeskyttelsesforordningen. Hvis der er journaliseret forkerte oplysninger på en sag, vil vi i journalen notere, at oplysninger ikke er korrekte, og journalisere de nye (korrekte) oplysninger. Hvis man som forældre ikke er enige i de vurderinger kommunen har foretaget, vil forældrenes synspunkter blive journaliseret på sagen, og vil derved være en del af sagen.

Forældres samarbejde er nødvendigt

Inden man når til, at det vurderes nødvendigt at anbringe et barn, vil familien være tilbudt hjælp og støtte i hjemmet, som det forudsætter, at forældrene samarbejder om. Der kan som en del af sagsbehandlingen ligeledes være behov for at få lavet en undersøgelse af forholdene omkring barnet, herunder evt. en undersøgelse af forældrenes kompetencer og i nogle tilfælde også en psykologisk undersøgelse af barnet. Undersøgelser af forældrenes kompetencer og undersøgelser af barnet bidrager til, at kommunen kan vurdere, hvilke støtteforanstaltninger familien og barnet har behov for. Ønsker forældrene ikke at samarbejde om disse undersøgelser, kan tidspunktet for iværksættelse af undersøgelsen dels trække ud, eller der kan i de konkrete sager være andre forhold, der peger på manglende forældrekompetencer og som gør, at det er nødvendigt, at barnet anbringes. Det kan være oplysninger og beskrivelser af forældrenes adfærd og barnets trivsel.

For at barnet kan få den rette støtte, kan det være nødvendigt at få udarbejdet en psykologisk undersøgelse af barnet. Vi tilstræber at en sådan undersøgelse iværksættes hurtigst muligt og så hurtigt, som vi kan indgå en aftale med en psykolog, der kan udarbejde undersøgelsen.

Nogle sager kan have en så særlig og akut karakter, at man kan være nødt til at undlade at afholde en børnesamtale. Det kan være ved begrundet mistanke om f.eks. bortførelse, vold eller andre former for overgreb.