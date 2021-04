Fire havner i vandet - en i kritisk tilstand efter speedbådkæntring

Alle er i live, men én er i kritisk tilstand, efter at en speedbåd kæntrede, og fire personer endte i vandet ved Falster.

Klokken 13.58 modtog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi anmeldelsen. Noget overraskende var det en af speedbådens passagerer - en ung kvinde - som foretog opkaldet fra vandet, fortæller politikredsens vagthavende.

Hun lå i vandoverfladen sammen med sin kæreste, men havde umiddelbart mistet bådens to andre passagerer og den kæntrede speedbåd af syne.

Kvinden fik bagefter øje på de to andre, som ligesom hun selv og kæresten lå samlet.

Politiet rykkede ud med en stor redningshelikopter samt brandvæsen, læger og politibetjente.

Helikopteren fik først bjærget de to personer, der ikke bar redningsvest. Kort efter fik redningsfolk trukket den unge kvinde og hendes kæreste ud af vandet.

Rigshospitalet bedre til at behandle nedkølede personer

Alle fire personer blev fløjet til Rigshospitalet i København, hvor de blev tilset af læger, og det er altså dem, der har vurderet, at én af personerne er i kritisk tilstand. Politiet oplyser, at de fire blev bragt til Rigshospitalet, fordi der er bedre mulighed for at behandle nedkølede personer.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har anmodet Københavns Politi om at identificere de fire personer samt at prøve at finde ud af, hvad der foregik på båden, der fik den til at kæntre.

Ligeledes opfordrer politiet til at ringe 114, hvis man har set noget, der kan hjælpe politiet med at opklare sagen.

ritzau