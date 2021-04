Betjent affyrer skud mod stationcar efter at være blevet påkørt

En politibetjent blev i forbindelse med en færdselskontrol i Aalborg fredag aften påkørt af et køretøj, der ellers var blevet stoppet. Ifølge politiet skete påkørslen forsætligt, og betjenten affyrede efterfølgende flere skud mod køretøjet, oplyser Nordjyllands Politi natten til lørdag.

»Betjenten standser bilen og går hen og snakker med føreren og ser, hvem det er. Så går han ud foran bilen og vil skrive registreringsnummeret ned, og der starter føreren så bilen, hvorefter han rammer betjenten«, siger politiinspektør Claus Danø.

Påkørslen fandt sted på Øster Sundby Vej omkring klokken 21.10. Politiet oplyser, at man vil fortsætte med at efterforske i området i løbet af natten.

En mand, som ifølge politiet var føreren af køretøjet, efterlyses nu. Efter påkørslen flygtede personen i køretøjet fra stedet. Flugtkøretøjet, som er en sølvgrå stationcar, blev fundet kort derfra.

Politiet mener at kunne fastslå, at køretøjet blev ramt af mindst et skud. Hvor mange skud der blev affyret, og hvor de har ramt køretøjet, ønsker politiinspektør Claus Danø ikke at give et bud på, da undersøgelser fortsat er i gang.

Den påkørte betjent fik overfladiske sår og er udskrevet fra sygehuset efter behandling. Han har det »efter omstændighederne godt«, oplyser politiinspektøren.

Har man viden om episoden, eller hvor den 27-årige mand befinder sig, opfordrer politiet til, at man henvender sig på nummeret 114.

ritzau