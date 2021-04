Hærværk med rød maling mod jødisk gravplads i Aalborg

Natten til søndag blev der begået hærværk mod en jødisk begravelsesplads i Aalborg, oplyser Henrik Beck, vagtchef ved Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet og Nordjyske. Der er blevet placeret to dukker og hældt maling ud over dem og en mur ind til gravstederne. Desuden er der spredt flyers, hvorpå der henvises til en hjemmeside for den højreradikale bevægelse Nordfront.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Natten til søndag blev der begået hærværk mod den jødiske kirkgård på Sankt Jørgens Gade i Aalborg.

Natten til søndag blev der begået hærværk mod den jødiske kirkgård på Sankt Jørgens Gade i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix En eller flere personer har malet på muren ud til Hasserisgade og smidt rødt maling. I området var der klistret løbesedler fra Nordfront med anti-jødiske udsagn.

En eller flere personer har malet på muren ud til Hasserisgade og smidt rødt maling. I området var der klistret løbesedler fra Nordfront med anti-jødiske udsagn. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Vagtchef Henrik Beck bekræfter over for Ekstra Bladet, at hærværket efterforskes som en hadforbrydelse. Han fortæller, at det tyder på, at det har noget med Nordfront at gøre – hvis altså det ikke er nogen, der foregiver at være dem. Men vagtchefen vil ikke dømme Nordfront, før han er helt klar over, hvem der har gjort det.

Nordfront har omtalt hærværket på sin hjemmeside. Administratoren for Nordfront, Mikkel Pedersen, skriver til Ekstra Bladet, at Nordfront er »en nationalsocialistisk nyhedsside, som hverken begår hærværk eller aktivisme«.

Han skriver videre, at det er korrekt, at Nordfront »fra aktivister af Den Nordiske Modstandsbevægelse har modtaget rapporter om Pesach-aktivisme fra flere danske byer, hvilke vi har tænkt os at bringe«.

Ifølge ham er Nordfront og Den Nordiske Modstandsbevægelse forbundet, men ikke den samme organisation. Skribenter og redaktører på Nordfront skriver artikler og driver sitet, mens aktivister i Modstandsbevægelsen gennemfører aktivisme, lyder forklaringen.

»Nordfront bakker selvfølgelig op om den aktivisme, som Modstandsbevægelsen udfører, og vi er er indforstået med at være Modstandsbevægelsens talerør og tætte samarbejdspartner«, lyder det videre.

Minister: Beskæmmende

Justitsminister Nick Hækkerup (S) kalder hærværk mod den jødiske begravelsesplads i Aalborg for »oprørende og dybt beskæmmende«.

»Sagen efterforskes nu af politiet, og det er ganske enkelt forkasteligt, at vi igen skal være vidne til, at gravsteder bliver skændet«, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren.

Han tilføjer desuden, at regeringen arbejder på en national handlingsplan mod antisemitisme.

Også Peter Skaarup (DF) og Kristian Hegaard (R) er ude med lignende afstandtagen på sociale medier.

Der er tidligere begået hærværk mod jødiske gravpladser. I oktober sidste år blev to mænd kendt skyldige i hærværk mod jødiske gravsteder i Randers. 84 gravsten blev overhældt med grøn maling, seks af dem blev væltet, og der blev påklistret et gult klistermærke med teksten »Jude« på en af dem.

Foto: Jens Dresling På årsdagen for Krystalnatten i november 2019 blev mere end 80 gravsten overhældt med maling på den jødiske gravplads Østre Kirkegård i Randers.

På årsdagen for Krystalnatten i november 2019 blev mere end 80 gravsten overhældt med maling på den jødiske gravplads Østre Kirkegård i Randers. Foto: Jens Dresling

ritzau