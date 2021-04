Mand blev reddet op fra vandet ud for Nordsjællands kyst

En mand blev søndag eftermiddag reddet op af vandet ud for Udsholt Strand ved Græsted i Nordsjælland. Han befandt sig angiveligt om bord på en fiskekutter, da båden kæntrede.

Det var forbipasserende ved stranden, der øjnede manden i vandet og slog alarm til politiet. Vagtchef ved Nordsjællands Politi Christian Kobbernagel oplyser, at manden var i live, da han blev reddet op. Personen blev fløjet til behandling på Rigshospitalet.

Politiet mener at have fastslået identiteten på manden og har taget kontakt til familien. Der menes ikke at have været andre personer om bord på båden.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvad der fik båden til at kæntre. En helikopter fra Forsvaret deltog i redningsaktionen.

ritzau