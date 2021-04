Ny undersøgelse afdækker mobning og diskrimination på arbejdspladsen

En undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – viser, at 7,3 har været udsat for mobning på deres arbejdsplads indenfor det sidste år, heraf en større andel på baggrund af etnicitet og køn.

»Mobning og chikane er fuldstændig utilstedeligt – og det gælder uanset årsagen«, udtaler beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen.

»Selv om det kun er en relativt lille andel, der – ifølge denne undersøgelse – har oplevet det, så er der ingen tvivl om, at det kan have ødelæggende konsekvenser«, udtaler han.

Fakta Mobning på arbejdspladsen Arbejdstilsynet definerer mobning således: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Det, der endvidere adskiller mobning fra andre måder at krænke på, er, at det altid er den eller de samme personer eller grupper af personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger. Vis mere

Undersøgelsen er baseret på svar fra 7.689 personer i en repræsentativ stikprøve af beskæftigede lønmodtagere mellem 18 og 64 år. Undersøgelsen er foretaget i november 2020 og er bestilt af beskæftigelsesministeren i 2019.

Undersøgelsen viser også, at 6,2 procent har oplevet diskrimination – heraf en fjerdedel på grund af køn og en femtedel på grund af etnicitet.

Radikale Venstres beskæftigelses- og ligestillingsordfører Samira Nawa kalder tallene for »ret voldsomme« og siger:

»Arbejdspladsen er et sted, hvor folk går hen hver dag, og jeg synes, det er ret mange, der oplever at have det dårligt«.

Etnicitet kan spille ind

Hun hæfter sig især ved, at 13,6 procent angiver etnicitet som årsag til, at de bliver mobbet, mens 8,6 procent angiver køn som årsag til, at de bliver mobbet.

»Det er forventeligt, at køn og etnicitet slår ud, men vi bryster os jo at være et samfund og et arbejdsmarked med lige muligheder for alle, og så nytter det ikke noget, nogen oplever mobning eller diskrimination på baggrund af deres køn eller herkomst«, siger Samira Nawa.

Jeg er samtidig sikker på, at arbejdsmarkedets parter vil læse rapporten og tage undersøgelsens resultater til efterretning Peter Hummelgaard (S), beskæftigelsesminister

Hun mener, at tallene viser, at der er brug for politisk handling.

»Helt konkret mener jeg, at arbejdstilsynet bør have en særlig opgave i at kigge efter mobning og diskrimination, der går på etnicitet«, siger hun.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard understreger, at det er arbejdsgivernes ansvar at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø.

»Men fra regeringens side har vi gjort reglerne endnu mere tydelige ved blandt andet at samle de vigtigste regler i én bekendtgørelse og lanceret 14 initiativer mod seksuel chikane«.

Han nævner også de igangværende trepartsforhandlinger om seksuel chikane.

»Jeg er samtidig sikker på, at arbejdsmarkedets parter vil læse rapporten og tage undersøgelsens resultater til efterretning«, siger Peter Hummelgaard.

I en spørgeskemaundersøgelse lavet for Fagbladet 3F i 2019 svarede 7 procent, at de i løbet af de sidste tre måneder havde været udsat for mobning fra en eller flere kolleger.

