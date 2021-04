Fyrværkeriskud ved corona-demo udløser halvandet års fængsel

Både en 31-årig mand og hans pårørende har tårer i øjnene, da manden i Københavns Byret onsdag er blevet idømt halvandet års ubetinget fængsel for at have skudt mod politiet med et romerlys ved en demonstration 9. januar.

Manden er fundet skyldig i at have affyret mindst seks skud med romerlyset. Det ene skud ramte en uniformeret betjent. Derudover er han kendt skyldig i at have deltaget i grov forstyrrelse af den offentlige orden.

»Endelig mener vi, at forholdet skal henføres til og straf fastsættes efter paragraf 81 d både stk. 1 og stk. 4 som påberåbt af anklageren«, siger dommer Merete Engholm.

Paragraffen handler om, hvorvidt ’lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark’. Hvis det er tilfældet, har retten mulighed for at hæve straffen til det dobbelte.

Demonstrationen 9. januar var arrangeret af bevægelsen Men In Black som en protest mod regeringens coronarestriktioner.

Dommeren har dog ved domsafsigelsen ikke præciseret, hvorvidt dommen er blevet fordoblet eller forhøjet i mindre grad.

Senioranklager Tanja Søderlund argumenterede i sin procedure for en straf på to år og otte måneders fængsel. Hun understregede samtidig, at der ifølge anklagemyndigheden kun kunne straffes med ubetinget fængsel.

»En betinget dom kan ikke komme på tale. Grov vold mod politiet giver ubetinget fængsel, selv om tiltalte har gode personlige forhold og ikke tidligere er straffet. Politifolkene har også familier, der gerne vil have dem hjem i god behold«, sagde hun.

Mandens forsvarer, Snorre Andreas Kehler, mente modsat, at hans klient skulle frifindes eller maksimalt idømmes halvandet års fængsel for sine handlinger.

Den 31-årige, der er far til en datter på fire år og bosat på Fyn, har udbedt sig betænkningstid, i forhold til om han vil anke dommen.

I retten forklarede han, at det ikke var meningen, at han skulle deltage i demonstrationen, men at han blev grebet af en ’vild stemning’. I dag fortryder han sine handlinger.

»Jeg er rigtig ked af det, der er sket. Jeg er en stille og rolig familiefar, der egentlig bare gerne vil være der for min datter og passe mit arbejde«, sagde han, da han fik det sidste ord i retten.

Betjenten, der blev ramt af fyrværkeriet, kom ikke alvorligt til skade.

ritzau