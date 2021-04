Movia lemper restriktioner fra torsdag – men ikke i alle kommuner

Fra torsdag bliver det igen muligt at gå ind ad fordøren og sidde på forreste sæderække i Movias busser på det meste af Sjælland.

Det oplyser det regionale trafikselskab i en pressemeddelelse.

På grund af de seneste måneders nedlukning har passagerer ellers skullet gå ind ad midterdøren eller bagdøren, når de ville med bussen.

Af hensyn til chaufførerne og passagerne har fordøren nemlig været lukket, og forreste sæderække bag chaufførerne har været lukket for brug.

Men i forbindelse med den gradvise genåbning af landet bliver der nu lempet på flere af restriktionerne i Movias busser.

»I takt med at vores samfund åbner mere op, og flere af os bliver vaccineret, skal den kollektive transport også følge med«, siger Camilla Struckmann, der er kommunikationsdirektør i Movia, i pressemeddelelsen.

Lempelserne vil ikke gælde i kommuner, der er ramt af særlig høj smitte. Det er for øjeblikket Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe. Her vil det foreløbig indtil 11. april ikke være muligt at gå ind ad fordøren.

I alle kommuner og i alle busser vil der blive skiltet med, hvor mange der må være med den enkelte bus. Det skilt vil sidde ved bussens midterdør.

Rettesnoren er, at man må bruge alle sæder og det, der svarer til halvdelen af ståpladserne.

Enkelte sæderækker, hvor man sidder ansigt til ansigt, og hvor der ikke er tilstrækkelig afstand, vil dog stadig være afspærret for brug.

Med de nuværende restriktioner svarer det til, at busserne kan køre med cirka 70 procent af den fulde kapacitet.

Når busserne ikke fyldes helt, skyldes det, at det skal være muligt at holde afstand, når man står op. For de siddende passagerer gælder, at deres ansigter er vendt i samme retning, og derfor kan alle sæder benyttes.

Man skal stadig bruge mundbind eller visir for at rejse med bussen, medmindre man er undtaget fra kravet. Det kan skyldes sundhedsmæssige årsager, eller at man er under 12 år.

Hos DSB, der blandt andet kører togstrækninger på tværs af landet, vil der torsdag stadig gælde de samme restriktioner som i de seneste måneder.

Det betyder blandt andet, at der fortsat er krav om pladsbillet på nogle strækninger.

Ifølge DSB’s presseafdeling er man i løbende dialog med Transportministeriet om eventuelle lempelser.

ritzau