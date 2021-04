Ny lov kritiseres for at begrænse borgernes frihedsrettigheder

Med en ny lov vil regeringen give politiet mulighed for at indføre et generelt opholdsforbud, der gælder alle danskere, hvis det vurderes, at et specifikt område er præget af utryghed. Det nye såkaldte tryghedsskabende opholdsforbud kan også forhindre muligheden for at demonstrere.

Det får flere både danske og internationale organisationer til at advare om, at forslaget indskrænker basale frihedsrettigheder.