Byret dømmer men løslader demonstrant fra corona-demo

Københavns Byret har torsdag idømt en 39-årig mand fængsel i et år og fire måneder for sin rolle ved en demonstration mod corona-restriktionerne på Rådhuspladsen i København 9. januar.

Den 39-årige mand, der har siddet varetægtsfængslet i tre måneder, er dog samtidig løsladt.

»Jeg synes godt, at man kan sige, at retshåndhævelsen har fået det, som retshåndhævelsen skal have«, siger dommeren, der beslutter at løslade.

Manden er dømt efter en corona-bestemmelse, der hæver straffen. Han kastede kanonslag mod en gruppevogn med flere betjente i. Desuden tilskyndede han andre.

En af månederne i mandens straf har dog ikke noget demonstrationen at gøre, men skyldes derimod, at han er dømt for flere færdselsovertrædelser. Derfor mister han også kørekortet.

Dommeren mener, at mandens rolle i udgangspunktet skulle straffes med et års fængsel, men at straffen skal hæves med en fjerdedel på grund af corona-bestemmelsen.

Det er altså en del mindre end en fordobling af straffen, som der kunne blive tale om.

ritzau