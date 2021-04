Lange coronastraffe til stilladsarbejder og slagter

Lettelsen var stor i retslokalet i Københavns Byret, da en 39-årig stilladsarbejder og far til to piger torsdag blev løsladt af en dommer. Det skete efter flere måneders varetægtsfængsling for kast med et kanonslag i en Men In Black-demonstration, som 9. januar gik over gevind på Rådhuspladsen i København.

Mandens arbejdskammerater rejste sig måbende og lovede den 39-årige, at de ville afhente ham ved fængslet senere.