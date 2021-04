Lækkede dokumenter: Regeringen vil bruge en halv milliard på anbringelse af søskende

På Signe Færchs bord ligger der fem sager om børn, der måske skal anbringes. Det er ikke sikkert, at de alle skal anbringes, men det er alle sammen børn, der har brug for hjælp.

Signe Færch er børnesocialrådgiver i Gentofte Kommune, og så er hun tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads. Hendes arbejde består blandt andet i at træffe beslutninger, der får varige følger for de familier, hun arbejder med. Derfor gør hun en dyd ud at være grundig med de såkaldte børnefaglige undersøgelser, som ofte hober sig op på hendes skrivebord. Hun tager sig tid til at dykke ned i alle forhold omkring familien, inden hun træffer en endelig beslutning. Herunder også, om eventuelle søskende til udsatte børn skal anbringes. Ofte har hun dog ikke den tid.

»Vi har rigtig travlt, og vi har altid mange bolde i luften. Vi er mange, der bliver stresset af, at vi ikke føler, at vi kan give børnene den hjælp, som de behøver, fordi vi hele tiden er presset på tid. Flere krav til socialrådgiverne vil uden tvivl betyde, at der er flere børn, der får længere ventetid til hjælpen, hvis der ikke følger midler med«, siger Signe Færch.

Alligevel vil social- og ældreminister Astrid Krag (S) indføre endnu et krav til Signe Færch og hendes kollegaer. Fremover skal det være en pligt for Signe Færch og hendes kollegaer altid at lave en såkaldt børnefaglig undersøgelse – også kendt som en paragraf 50-undersøgelse – på søskende til anbragte børn. Ifølge lækkede forhandlingsnotater, som Politiken er i besiddelse af, vil regeringen bruge knap en halv milliard kroner på den nye ordning.

»Det her er et meget vigtigt forslag for regeringen, hvilket man også kan se på omkostningerne. Når forslaget koster så mange penge, er det, fordi at vi tror på, at det kan hjælpe nogle af de allermest udsatte børn«, siger social- og ældreminister Astrid Krag.