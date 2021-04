Kom med bag kulisserne til mandagens store stresstest: »Pludselig kan jeg se, at en masse forældre kommer kørende for at sætte deres børn af til sport«

Hanne Dorthe Sørensen har ikke et ’8 til 16-job’. Så meget er sikkert.

Det er søndag eftermiddag, og hun er ved at tage tilløb til morgendagens prøve. Mandag er der endnu en gang stresstest på landets vaccinationscentre. Sidst man afprøvede kapaciteten var i marts, da 30.000 skulle stikkes landet over. Nu skal 100.000 igennem maskineriet – 30.000 alene i Region Hovedstaden.

Formålet med mandagens stresstest er at lade det være en form for generalprøve, der peger frem mod juni, hvor det er planen, at der skal vaccineres 400.000 om dagen.

Hanne Dorthe Sørensen er fungerende leder på vaccinationscentrene i Region Hovedstaden: kvinden med det forkromede overblik, kunne man også kalde hende. Sammen med Helene Bliddal Døssing og Karen Poder Pedersen udgør hun ledelsesteamet fra Akutberedskabet, der skal forsøge at opnå optimalt flow. Det er dem, der holder styr på, hvad fungerer godt og skidt ude i centrene, og hvordan de skal optimere de mange processer, der er i gang i det store vaccinationsmaskineri.

»I morgen bliver en lang dag«, siger hun og griner lidt, dog optimistisk. Hun er ikke så nervøs, som hun var for den første stresstest, men det betyder ikke, at der ikke er noget på spil. Der er mange bolde i luften en dag som mandag, og det er Hanne Dorthe Sørensens ansvar først og fremmest ikke at tabe nogen, men også at hun jonglerer og griber dem i den rigtige rækkefølge.