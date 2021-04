Velvillige borgere skabte udfordringer, da 104.824 stik blev uddelt

Landets regioner samler tirsdag op på erfaringerne fra mandagens massevaccination af 104.824 personer.

»Selvfølgelig er der nogle ting, der skal justeres - det var også derfor, vi holdt testen. Men samlet set er der grund til at være tilfreds«, siger Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V).

Flere end 60 vaccinationssteder landet over holdt mandag åbent for at tage imod borgere.

Formålet var at tjekke, at systemet er gearet til at kunne håndtere 100.000 vaccinationer om dagen.

De fem regioner sætter sig nu sammen for at evaluere, hvordan det er gået.

Nogle problemer går igen

Stephanie Lose har noteret sig nogle problemer, der går igen i de fem regioner:

»Der er nogle steder, hvor vi skal samle op, primært i forhold til problemer med til- og frakørselsforhold, parkering, logistik i centrene og nogle mindre it-mæssige udfald lokalt«.

I Region Hovedstaden var der ved vaccinationscentret i Øksnehallen på Vesterbro i København sent mandag eftermiddag en ventetid på over en time. Det skrev TV2 Lorry.

Ifølge regionen er problemet opstået, fordi folk tropper op i for god tid til deres vaccination.

Stephanie Lose nikker genkendende til problemet.

»Vi er udfordret af, at mange borgere i den allerbedste mening kommer tidligt. Det giver nogle udfordringer med at få flowet til at fungere optimalt«.

»Dels skal vi blive ved med at opfordre til, at man kommer til den aftalte tid. Ikke en halv eller en hel time før«.

»Men vi skal også se på, om vi kan lave en kompenserende planlægning, der kan håndtere det, ved at vi eksempelvis laver nogle særskilte venterum for personer, der kommer mere end ti minutter før den aftalte tid«, siger regionsformanden.

Det store spørgsmål er, hvornår regionerne så rykker op på den store klinge og vaccinerer 100.000 eller flere på daglig basis.

»På nuværende tidspunkt er det forventningen, at det vil ske hen omkring 1. juni. Men vi ved jo også, at leverancerne af vacciner kan ændre sig i positiv retning - det håber vi. Men det kan også være i negativ retning«, siger Stephanie Lose.

Mandag blev det oplyst, at Danmark i denne uge modtager de første leverancer af den fjerde godkendte vaccine mod covid-19 fra firmaet Johnson & Johnson.

Den første sending med 38.400 doser skulle ankomme til landet onsdag.

Hvornår den kan trækkes op i vaccinesprøjterne er ifølge regionsformanden uvist.

»Vi er forberedt på at tage imod den, lige så snart den bliver sendt ud til os. Vi venter på en melding fra Sundhedsstyrelsen«, siger Stephanie Lose.

