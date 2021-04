Rekordmange har klaget over offentlige myndigheder i 2020

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Folketingets Ombudsmand har haft et usædvanligt travlt 2020 med et rekordstort antal klagesager, der skulle behandles.

Institutionen har modtaget i alt 5.707 klagesager, og det er rekord.

Fra årene 2013 til 2018 lå antallet af klagesager i gennemsnit på 4.900 om året. Men de seneste to år har tallet været stigende.

Stigningen i 2020 skyldes ifølge ombudsmand Niels Fenger til dels coronasituationen.

Eksempelvis indsatte i fængsler, der har klaget over sagsbehandlingstider.

Men det forklarer ifølge ombudsmanden langtfra hele stigningen.

»Det er over en bred kam, bredt over alle sagsområder, at antallet af klagesager stiger«.

»Vi kan ikke se, at det er et bestemt område, der er eksploderet. Eller et bestemt ministerium eller en enkelt kommune, hvor antallet af klager stikker af«, siger han.

Mængden af sager, hvor ombudsmanden finder, at der er sket en fejl, er ifølge ombudsmanden ikke stigende.

»Så der er ikke belæg for at sige, at den stigende sagsmængde afspejler, at myndighederne gør deres job dårligere end før«, siger Niels Fenger.

Alle kan klage over en offentlig myndighed til Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmandsinstitutionen kan kritisere og anbefale offentlige myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse.

En af de vigtige opgaver, der foregår uden for kontoret på Gammeltorv i København, er tilsynsbesøg.

Her har coronasituationen besværliggjort arbejdet.

Ombudsmanden har således været nødsaget til at foretage sine tilsyn virtuelt eller delvist virtuelt.

Erfaringerne er ifølge ombudsmand Niels Fenger blandede.

»Så længe det handler om at tale med personalet på for eksempel en institution, er det fint. Men nogle steder, hvor vi skal tale med anbragte børn eller indsatte i en arrest, er det ikke så hensigtsmæssigt«, siger han.

Også flere af de undersøgelser, som ombudsmanden har gennemført i 2020, har været præget af coronakrisen.

Eksempelvis har ombudsmanden løbende fulgt sundhedsmyndighedernes sagsbehandling af journalisters anmodning om aktindsigt i centrale dokumenter om myndighedernes coronahåndtering.

For nylig udtrykte ombudsmanden således bekymring over lang sagsbehandlingstid på dette område.

I Sundhedsministeriet er der eksempelvis flere sager om aktindsigt med en sagsbehandlingstid på 40 arbejdsdage eller mere. Fristen er ellers syv dage.

Selv om der har været en stigning i antallet af klagesager, er det lykkedes ombudsmandsinstitutionen at mindske den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

»Det er vi egentlig lidt stolte af«, bemærker ombudsmanden og henviser til den øgede sagsmængde og den kendsgerning, at mange medarbejdere har været - og fortsat er - hjemsendt.

ritzau