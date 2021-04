»En meget alvorlig sag«: Eksiliranere fra Ringsted tiltalt for at finansiere terror

Automatisk oplæsning

For to et halvt år siden kom tre mandlige eksiliranere i PET’s kikkert. Nu er de alle blevet tiltalt for at have finansieret og fremmet terror i Iran.

Ifølge anklagemyndigheden er det sket i samarbejde med en efterretningstjeneste fra Saudi-Arabien. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Mændene, der er mellem 39 og 50 år, har siddet varetægtsfængslet i over et år - siden februar 2020.

»Det er en meget alvorlig sag, hvor personer i Danmark har udøvet ulovlig efterretningsvirksomhed og finansieret og fremmet terror fra Danmark i andre lande«, udtaler Lise-Lotte Nilas, statsadvokat i København.

»Det bør selvfølgelig ikke finde sted på dansk jord, og derfor er jeg tilfreds med, at vi nu kan rejse tiltale i sagen«, siger hun videre i pressemeddelelsen.

Fakta Det er de anklaget for Tre medlemmer af bevægelsen ASMLA, der kæmper for, at et område i det sydvestlige Iran løsrives, er blandt andet blevet tiltalt for at finansiere terror samt spionage mod militære anliggender i Danmark. Straffelovens paragraf 114 kaldes også terrorparagraffen. Her er de paragraffer i straffeloven, som de er anklaget for at have overtrådt: Paragraf 114b: Med fængsel indtil ti år straffes den, som direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til, direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af paragraf 114 eller paragraf 114a. Paragraf 114e: Med fængsel indtil seks år straffes den, som i øvrigt fremmer virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af paragrafferne 114, 114a, 114b, 114c eller 114d. Er den pågældende tilsluttet en væbnet styrke, kan straffen stige til fængsel indtil ti år eller under særligt skærpende omstændigheder til fængsel indtil 16 år. Paragraf 108: Den, som (..) foretager noget, hvorved fremmed efterretningstjeneste sættes i stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke inden for den danske stats område (..) straffes med fængsel indtil seks år. Stk. 2. Såfremt det drejer sig om efterretninger vedrørende militære anliggender, eller virksomheden finder sted under krig eller besættelse, kan straffen stige indtil fængsel i 12 år. Paragraf 136 stk. 2: Den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil to år. (De to kapitler handler blandt andet om forbrydelser mod staten og terrorisme, red.) Kilde: Straffeloven. Vis mere

Alle tre mænd menes at være ledende medlemmer af ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz. Bevægelsen kæmper for løsrivelse af et område fra Iran. Gruppen anses af det iranske styre for at være en terrorbevægelse.

Beslutningen om at tiltale de tre mænd har været forbi justitsminister Nick Hækkerups (S) bord. Ministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om at indlede sag mod mændene, lyder det i pressemeddelelsen.

Risikerer 12 års fængsel

De tre eksiliranere fra gruppen med base i Ringsted risikerer op til 12 års fængsel, hvis de dømmes i sagen.

Derudover har anklagemyndigheden taget forbehold for at nedlægge påstand om udvisning for bestandig for to af de tiltalte og om frakendelse af dansk indfødsret og udvisning for bestandig af den tredje tiltalte.

Det er ikke oplyst, hvor mange penge mændene er tiltalt for at have finansieret terror med. Hidtil har de været sigtet for at have modtaget mindst 20 millioner kroner i løbet af seks år fra en saudisk efterretningstjeneste.

Pengene skulle gå til personer, grupper eller sammenslutninger, der begår terrorhandlinger.

I sigtelserne indgik også, at de fra 2012 til 2018 fra forskellige steder i Danmark skulle have indsamlet oplysninger om iranske militære forhold, og at informationerne blev givet videre til efterretningstjenesten.

De tre mænd nægter sig skyldige. Men deres forklaringer kendes ikke, da retsmøderne i forbindelse med varetægtsfængslingen af dem har været holdt for lukkede døre.

Sagen, der har været efterforsket af Politiets Efterretningstjeneste (PET) samt Midt- og Vestsjællands Politi, trækker tråde til en anden alvorlig sag.

I den blev en norsk-iraner i sommer idømt syv års fængsel for at medvirke til en iransk efterretningstjenestes attentatplan mod en iransk flygtning i Danmark. Flygtningen er den 50-årige tiltalte.

Norsk-iranerens ankesag behandles i disse dage ved Østre Landsret.

Retssagen mod de tre eksiliranere ventes at begynde den 29. april. Det sker ved Retten i Roskilde.

ritzau