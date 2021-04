Landsret stadfæster dom: 78-årig dækkonge skal seks år i fængsel

Automatisk oplæsning

Den 78-årige erhvervsmand Bent A. Nielsen skal seks år i fængsel for mandatsvig og bedrageri for næsten en halv milliard kroner.

Det står klart, efter at Vestre Landsret torsdag har stadfæstet byrettens dom fra 2019.

Revisor Bjarne Nielsen blev ligeledes idømt fængsel i tre år for medvirken til svindel.

Dommen på seks års fængsel til Bent A. Nielsen og svindelbeløbet gør sagen til en af de største svindelsager herhjemme.

Den aldrende erhvervsmand fra Viborg var ikke til stede ved domsafsigelsen.

Han har under sagen nægtet sig skyldig.

Op til byrettens behandling af sagen tog han det utraditionelle skridt at udgive en husstandsomdelt avis, hvor han afviste anklagerne.

Bent A. Nielsen er kendt som Viborgs ukronede dækkonge. Han stod bag selskabet Viborg Gruppen, der blev kendt fra tv-reklamer, der fortalte om en glad mand, som netop havde købt fire Viborg-dæk.

Virksomheden blev senere solgt til den franske dækmastodont Michelin for et milliardbeløb.

I 1990 stiftede Bent A. Nielsen virksomheden Genan A/S, der udmærker sig ved at genanvende udtjente dæk. Det var her, der ifølge Bagmandspolitiet blev svindlet for op mod en halv milliard kroner.

Bagmandspolitiet mener, at Bent A. Nielsen førte en række banker bag lyset i forbindelse med et milliardlån, som bankerne ydede Genan.

Ifølge anklagen erklærede erhvervsmanden og hans revisor, at et udestående mellem Bent A. Nielsens private selskab og Genan på 420 millioner kroner var bragt ud af verden. Men det var det ikke, mener politiet.

Anklagen mod Bent A. Nielsen går også på, at han trak 73 millioner kroner ud af Genans pengekasse og brugte pengene til private formål.

Blandt andet en privat lejlighed i København, renovering af sin daværende kones sommerhus og kontante gaver til børn og børnebørn.

Sagen begyndte at rulle i 2014, da det kom frem, at der var omfattende rod i regnskaberne fra Genan.

Det viste sig, at virksomheden, der ellers udadtil fremstod som en grøn vækstsucces, var tæt på et kollaps.

Bent A. Nielsen blev i 2015 købt ud af virksomheden af medejeren, pensionskassen PKA.

Senere anmeldte pensionskassen Bent A. Nielsen til politiet for bedrageri.

Kun i en håndfuld sager om økonomisk kriminalitet er der faldet tilsvarende hårde domme.

ritzau