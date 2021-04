De er flygtet fra hjemlandet på grund af deres seksualitet men oplever chikane i Danmark: Nu har Tesfaye en ny plan for dem

Udlændinge, der er flygtet fra deres hjemland på grund af deres seksualitet, skal ikke opleve den samme chikane, hvis de befinder sig på et dansk asylcenter.

Det er baggrunden for, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) nu vil forsøge at samle såkaldt LGBT-personer på ét sted i det danske asylsystem.

»Nogle af dem har jo simpelthen deres seksualitet som asylmotiv – det er ikke dem alle sammen, men det er der faktisk en del, der har i asylsystemet. Og de er kommet til Danmark for at søge om beskyttelse, og så virker det jo lidt mærkeligt, hvis de opholder sig på et asylcenter, hvor der så faktisk er chikane«, siger Tesfaye og tilføjer, at der findes lande i Afrika, hvorfor homoseksualitet enten rent juridisk eller de facto er kriminelt.

»Hvis ikke man har et asylsystem for den slags mennesker, hvem har man det så for?«, spørger han retorisk og forstætter: