Video afslører motorcyklist med 300 km i timen på motorvej

En mand på en motorcykel sigtes af politiet for at have kørt næsten 300 kilometer i timen på en motorvej.

Hans opførsel er så grov, at han nu sigtes for at have bragt andre menneskers liv i fare. Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Sagen er rejst på baggrund af en video, som var blevet vist på internettet. Her kan man se motorcyklisten køre på baghjulet.

I fredags blev den 26-årige mand så anholdt og sigtet, oplyser vicepolitiinspektør Andreas Mollerup i en pressemeddelelse.

»Videoen viser en adfærd uden omtanke for andre medborgeres sikkerhed. Når man kører omkring 300 kilometer i timen tæt mellem helt almindelige trafikanter, mener vi, at straffelovens regel om at fremkalde fare for andre kommer i spil«, siger han.

Ved anholdelsen fredag besluttede politiet at beslaglægge motorcyklen.

Videoen viser kørsel, som skete i august sidste år. Og det er altså før den nye skærpelse af straffen for såkaldt vanvidskørsel.

ritzau