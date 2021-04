Statsansatte over 62 år får to ekstra fridage om året

De statsligt ansatte har nikket ja til en overenskomst for de næste tre år.

Det er sket ved en urafstemning, oplyser Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) i en pressemeddelelse.

Landets 180.000 statsansatte repræsenteres i mange forskellige fagforeninger, og fagforeningerne er organiseret i fire forskellige forhandlingsparter, der tilsammen udgør centralorganisationernes fællesudvalg (CFU).

Rita Bundgaard, der er formand for CFU, er glad for opbakningen til overenskomstforliget.

»Jeg oplever, at medlemmerne har lagt vægt på, at vi sikrer reallønnen, og at vi viderefører reguleringsordningen, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling, siger hun i pressemeddelelsen.

To seniorfridage om året

Overenskomsten har virkning fra 1. april 2021 og er gældende tre år frem.

I den periode er der aftalt en lønstigning på 5,05 procent for alle statens ansatte og øvrige forbedringer svarende til 0,20 procent.

Foruden lønstigninger får alle ansatte på 62 år eller ældre ret til to såkaldte seniorfridage om året. Vil en medarbejder ikke afholde fridagene, kan de udbetales i stedet.

»Jeg har stor tiltro til, at denne ordning vil være en vigtig begyndelse til at skabe et godt seniorarbejdsliv, siger Rita Bundgaard i meddelelsen.

ritzau