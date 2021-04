Filmede voldtægt af 14-årig og delte den på nettet: To mænd skal flere år i fængsel for for 794 brud på loven

To mænd på 19 og 20 år er blevet dømt i Københavns Byret for sammenlagt ikke færre end 794 kriminelle forhold.

Den ene blev idømt tre år og 11 måneders fængsel, mens den anden fik to år og ti måneders fængsel, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet kom på sporet af de to mænd efter et voldsomt gaderøveri i juni 2019. Her fandt politiet frem til den 20-årige, og den videre efterforskning førte politiet til den 19-årige.

De to mænd lettede en del af politiets arbejde, da de med deres telefoner havde filmet sig selv, mens de begik vold, hærværk eller overtrædelser af færdselsloven.

Foruden gaderøveriet blev de dømt for sammenlagt otte voldelige overfald. Et af dem begik de sammen. De andre blev begået sammen med andre gerningsmænd eller alene.

I flere tilfælde blev de grove overfald optaget på video og efterfølgende delt på sociale medier.

Den alvorligste forbrydelse var en voldtægt af en 14-årig pige. Den ældste blev dømt for fuldbyrdet voldtægt, mens den anden blev dømt for andet seksuelt forhold end samleje.

Bliver ikke udvist

I dommen er også flere sager om databedrageri, hvor de har misbrugt andres betalingskort.

I alt svindlede de sig ifølge dommen til 100.000 kroner. Desuden blev de dømt for forsøg på at bedrage sig til yderligere 700.000 kroner.

Dertil kommer ti biltyverier og for den enes vedkommende en stribe af færdselsforseelser.

De fleste af forbrydelserne blev begået i Indre By og på Islands Brygge i 2019.

Senioranklager Sara Dalgaard ville også have de to mænd udvist, men retten valgte at give dem en advarsel.

»Det er en omfattende sag, og jeg vil nu læse dommen igennem for at vurdere, om vi skal indstille sagen til anke, udtaler Sara Dalgaard.

»Jeg tror ikke, at jeg tidligere har set et anklageskrift magen til dette, og det vidner om, hvor alvorlig sagen er.

Den ene af mændenes forsvarere, advokat Adam Henning-Bengtson, fortæller, at de to dømte også overvejer, om de vil anke dommen til landsretten.

