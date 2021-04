Nemlig.com mister grøn smiley

Nemlig.com

Nemlig.coms svar i sagen

Nemlig.com har udsendt følgende pressemeddelelse om sagen:

Nemlig.com er rigtig glade for, at Arbejdstilsynet har brugt den aktuelle medieopmærksomhed til den 19. og 20. april uanmeldt at besøge Nemlig.coms varehus i Brøndby samt nemlig.coms hubs i Odense, Kolding og Aarhus og se nærmere på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

I Kolding og Aarhus blev der ingen påbud givet.

I hub’et i Odense, hvor der arbejder en enkelt nemlig.com medarbejder, som håndterer videredistribution af varer, blev der givet to påbud.

Det ene påbud drejer sig om et to centimers hul i gulvet, som straks vil blive udbedret. Det andet påbud drejer sig om sikre den gående og kørende færdsel i hubbet. Dette vil også straks blive udbedret.

I varehuset i Brøndby fik nemlig.com et påbud for tre reoler, som var påkørt af en truck, og der derfor var seks bøjede skråstivere, der skulle skiftes. Det gjorde nemlig.com i forbindelse med besøget, og årsagen til påbuddet er derfor allerede udbedret.

Derudover overvejer Arbejdstilsynet at tilbyde nemlig.com sparring i forhold til at forbedre udvalgte arbejdsprocesser i et lille område af det samlede Varehus i Brøndby.

Arbejdstilsynet havde ingen andre bemærkninger.

