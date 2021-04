»Årh, det rart! Det er mega fedt«

Der lyder skrig og skrål fra hovedindgangen ved Damsøbadet af lutter begejstring. Før man har set sig om, er de små mænd med rygsækkene væk igen. På vej ned af trappen til omklædningsrummet. Det kan kun gå for langsomt!

Det er nemlig første gang i fire måneder, at det yngste konkurrencehold med drenge i alderen 10-11 år i svømmeklubben HSK får lov til at mærke vandet efter fire måneders fravær af svømmehud. Og det er ikke uden sommerfugle i maven:

»Jeg er lidt nervøs, for jeg tror, at det bliver lidt uhyggeligt at komme ned i vandet efter fire måneder eller sådan noget. Jeg har nok glemt noget teknik, men jeg tror godt, at jeg kan holde mig over vandet«, siger Pedro Knudsen, mens øjnene er rettet mod vandet, og benene knapt kan holde sig i ro med udsigt til, hvad der skal ske lige om få sekunder.

»3, 2, 1, go!«, lyder det rungende i svømmehallen.

Og med ét ryster vendeflagene, mens de blå badehætte kamuflerer sig med klorvandet. Et efter et titter hoveder op fra vandet med smørede smil, som sendes fra den ene badehætte til den anden. Vi har lige været vidne til en vaskeægte synkron ’bombe’, og tilfredsheden i øjnene er ikke til at tage fejl af. De har savnet vandet. Og de har savnet sammenholdet: