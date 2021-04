Derfor angriber de regeringen: »Verden ser på Danmark lige nu og undrer sig, mens de siger: Hvad Søren er det, der foregår?«

Da rektor Henrik Vestergaard Stokholm på Nyborg Gymnasium i begyndelsen af april fik besøg af Aya Abu-Deher fra 2. Q, der fortalte, at hun skulle udsendes til Damaskus og muligvis ikke fik lov til at få sin studenterhue på til sommer, skrev han en række indlæg på de sociale medier og i Politiken om sin velintegrerede elev. Han lagde ikke skjul på, at han ville kæmpe for, at hun skulle have sin eksamen, at hun ikke skulle udsendes nu og ikke ende på udrejsecenter.

Nu er Aya Abu-Dehers og Henrik Vestergaard Stokholms kamp blevet folkeskolens, gymnasiernes, friskolernes efterskolernes, højskolernes og en række uddannelsesorganisationers kamp.

For det er grunden til, at Peter Bendix Pedersen, der er formand for friskolerne i Danmark, tog initiativ til at samle de andre organisationer om en fælles dagsorden, hvor de vil tale for, at deres syriske elever får lov til at tage deres uddannelse og ikke ende på et udrejsecenter, hvis de afviser at rejse til Damaskus.