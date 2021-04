Elever får coronarabat på karakteren: »Med den her løsning letter vi en del af presset for nogle af de yngste elever«

Ved sommerens prøver i folkeskolen vil standpunktskarakteren tælle, hvis standpunktet er højeste karakter, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.

»Undervisningen i dette skoleår har ikke været optimal, og perioderne med hel eller delvis hjemsendelse og nødundervisning har været lang. Derfor er denne årgang anderledes stillet i forhold til prøverne end tidligere årgange, og det er vigtigt at elevernes første erfaringer med at gå til eksamen er god«, hedder det i pressemeddelelsen fra lørdag middag.

Det er på den baggrund, at regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er blevet enige om at ændre prøveaftalen, så noget af eksamenspresset tages af elevernes skuldre.

Med den her løsning letter vi en del af presset for nogle af de yngste elever Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister

Eleverne i 9. og 10. klasse skal fortsat til de prøver, som blev aftalt 5. februar (inklusiv en mindre justering, derk om en uge efter).

Ændringen består i, at eleverne får ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Det er også aftalt, at eleverne i grundskolen får deres standpunktskarakter inden prøven.

»I den her situation er der ingen nemme løsninger. Det er helt afgørende, at eleverne kommer til eksamen og får mulighed for at vise, hvad de kan. Men det er også vigtigt, at vi tager hensyn til den helt særlige situation, der præger dette skoleår«, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i pressemeddelelsen.

»Med den her løsning letter vi en del af presset for nogle af de yngste elever, der går til prøve for første gang, og vi sikrer samtidig, at eleverne får den eksamenstræning, de har brug for. Samtidig har vi allerede med aftalen fra februar 2021 sikret, at gymnasieeleverne ikke skal op i stof, som de ikke kan forventes at have tilegnet sig på grund af den lange periode med fjernundervisning«, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Intet nyt for gymnasier

Det aftalte partierne allerede i februar, og det er der således ikke rokket ved. Aftalepartierne er enige om, at der ikke skal justeres i aftalen i forhold til de gymnasiale prøver.

»Der er så meget corona-uro i forvejen, og derfor giver det rigtig god mening, at vi fastholder februaraftalen om årets eksamener, så de eksamensplaner og forberedelse, der er arbejdet efter siden, ikke kastes op til diskussion igen. Den mindre justering på 9. og 10. klasses afgangseksamen giver også god mening, da vi med den model fastholder eksamensplanen, men samtidig tillægger årskaraktererne mere værdi og giver mere ro i maven for de elever, der har oplevet store udfordringer med den langvarige hjemmeundervisning«, siger undervisningsordfører hos Venstre, Ellen Trane Nørby (V).

For partierne har det været vigtigt, at folkeskoleeleverne gik til eksamen, men at der også blev taget hensyn til den lange periode med hjemmeskole.

»Nu kan folkeskoleeleverne få skuldrene lidt ned, samtidig med at vi ikke piller for meget ved tingene, for det er heller ikke til at holde ud, at tingene hele tiden bliver lavet om, og man ikke ved, hvad man kan regne med«, siger undervisningsordfører Lotte Rod (RV).