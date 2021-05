Vindsektorchef om Politiken-undersøgelse: »Jeg har en forventning om, at PET og FE allerede sidder og kigger ned i det her«

Kinas rekruttering af mindst otte vindforskere i Danmark på et kontroversielt talentprogram, vækker bekymring i den danske vindindustri. Sektoren er særlig truet af industrispionage, og derfor bør Politikens afsløringer undersøges nærmere. Det siger Jan Hylleberg, som er adm. direktør i WindDenmark, interesseorganisation for vindsektoren i Danmark.

»Hvis der er tendenser til industrispionage gennem det her talentprogram, så har jeg en forventning om, at PET og FE (efterretningstjenesterne, red.) allerede sidder og kigger ned i det her. Danske virksomheder skal kunne stole på, at hvis de betaler et universitet for at forske, så er den intellektuelle ejendomsret også beskyttet«, siger Jan Hylleberg til Politiken.

Vindindustrien i Danmark er verdens førende, og den position er ifølge Jan Hylleberg afhængig af det tætte samarbejde, som foregår på tværs af selskaberne og forskningsinstitutionerne. Hvis forskere er blevet rekrutteret på Kinas 1.000 Talenter-program, giver det anledning til drøftelser om samarbejdet.

»Vi er nødt til at tale om, hvad der kan være sket, og hvordan vi kan forebygge, at det sker fremadrettet. Jeg tager for givet, at de danske universiteter er helt naturligt indstillet i at tage den diskussion. Universiteterne får yderligere et problem, hvis de private midler til forskningen forsvinder, fordi selskaberne mister tilliden til, at den viden, der produceres, bliver i de kredse, den skal blive i«, siger han.

I USA har myndighederne efterforsket sager om 1.000 Talenter i årevis. Eksempelvis blev forskeren Hongjin Tan sidste år idømt to års fængsel for at have stjålet batteriteknologi til en værdi af over seks milliarder kroner. Ifølge FBI var han forinden blevet rekrutteret på 1.000 Talenter-programmet. Det samme var forskeren Shan Shi, som sidste år blev idømt 16 måneders fængsel for at have stjålet forretningshemmeligheder om syntaktisk skum, der blandt andet benyttes i ubåde.