Klimaredaktøren: Det er et nybrud. Nu er landbruget med i indsatsen

»Man er nødt til at give regeringen lidt ros, hvis man er en grøn organisation. Landbruget er ikke et felt, der er set i klimasammenhæng. Her kommer regeringen så med en målsætning, der ikke bringer landbruget i mål, men som giver en markant reduktion. Det er trods alt et nybrud i dansk politik«.

Sådan lyder ordene fra Politikens klimaredaktør, Magnus Bredsdorff, efter afsløringen af regeringens plan for at mindske landbruges CO 2 -udslip og klimaaftryk.

»Når det er sagt, så er spørgsmålet, hvor mange fugle, der er i hånden i forhold til, hvor mange der er på taget i det, regeringen leverer. En bebudet syv millioner ton reduktion er i runde tal næsten en halvering. Problemet er, at den halve million ton kendte vi i forvejen - og de fem millioner ton kun eksisterer på udviklingsstadiet«, siger han.

Planerne baserer sig på teknologier, som i dag ikke leverer et eneste grams reduktion, men som om ti år skal levere fem millioner ton mindre rent udslipsmæssigt: »Det er et højt tal at skulle nå med nye teknologier. Man skal tro på, at det lykkes«.

»Men det er umuligt at komme uden om, at et område som landbruget generelt set ikke har været set som en hjørnesten i Danmarks klimapolitik. Problemet er, at det skal ske med teknologier, der ikke findes på markedet i dag, kun på laboratorierne«, finder klimaredaktøren.