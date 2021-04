Tre uger: Så meget hurtigere kan vi åbne med en enkelt lille ændring

Danmark kan potentielt lægge coronaepidemien bag sig tre uger hurtigere, hvis vi ændrer den måde, vi giver vores vacciner på.

Det viser en prognose, som det britiske data- og analysefirma Airfinity har lavet for Politiken. Prognosen viser, hvad der vil ske, hvis vi ligesom i Finland og Storbritannien forlænger pausen mellem det første og andet stik af vores nuværende to vacciner fra Pfizer og Moderna til 12 uger frem for de nuværende 5-6 uger.

På den måde får man langt hurtigere vaccineret mange med ét stik, der giver omkring 80 procent beskyttelse. Til gengæld går der længere tid, før folk er færdigvaccineret– og man bryder med producenternes anbefalinger.

Tallene afslører, at Danmark kan ramme den milepæl, hvor alle over 50 år samt plejepersonale og sårbare er vaccineret med ét stik, to uger tidligere end med nuværende plan.