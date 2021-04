Ung kvinde anklaget for at opholde sig hos Islamisk Stat

Automatisk oplæsning

Anklagemyndigheden rejser tiltale mod en 23-årig kvinde, som anklages for i en periode fra 2016 at have opholdt sig hos den militante bevægelse Islamisk Stat i Syrien.

På den måde har hun ’fremmet terrororganisationens’ virksomhed, lyder det i en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden juli, hvor hun blev anholdt, da hun indrejste i Danmark via Københavns Lufthavn. Hun kom fra Tyrkiet, hvor hun blev anholdt i 2019, da hun rejste ud fra Syrien.

På det tidspunkt var kvinden allerede efterlyst. Allerede tilbage i 2017 afsagde en dommer ved Retten i Glostrup kendelse om, at der var grundlag for at varetægtsfængsle kvinden, som altså på tidspunktet ikke var i landet.

Anklagemyndigheden mener, at kvinden - mens hun selv var i Syrien - har forsøgt at hjælpe et familiemedlem til Syrien med henblik på at tilslutte sig Islamisk Stat.

Ritzau