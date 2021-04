Norwegian taber 892 millioner kroner i første kvartal

I årets første tre måneder har Norwegian ikke fløjet med mange passagerer, og det er med til at give et underskud for perioden.

Det viser kvartalsregnskabet fra det norske luftfartsselskab.

Ud af perioden kommer Norwegian med et underskud på 892 millioner danske kroner. Underskuddet skal ses i lyset af, at selskabet i samme periode kun har fået 191 millioner kroner ind i indtægter. Det er 96 procent lavere end året før.

Baggrunden for det store fald er den fortsatte coronapandemi, der afholder folk fra at rejse, samt at Norwegian på grund af økonomiske problemer har valgt at skrue ned for sine samlede aktiviteter.

I øjeblikket flyver selskabet således hovedsageligt kun indenrigsruter i Norge.

På grund af de få ruter er det også begrænset, hvor mange passagerer der er plads til at flyve med. Det ses tydeligt i Norwegians trafiktal for første kvartal.

I perioden har selskabet fløjet med 210.000 passagerer. Det er et fald på 96 procent i forhold til de samme måneder sidste år.

Opdateres





ritzau