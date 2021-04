Søik frafalder sigtelser mod tre Danske Bank-topchefer

Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (Søik), også kendt som Bagmandspolitiet, har frafaldet sigtelser for overtrædelse af lovgivning om hvidvask mod tre tidligere direktører i Danske Bank.

Det drejer sig om Thomas Borgen, Henrik Ramlau-Hansen og Lars Stensgaard Mørch.

Det bekræfter de alle tre over for Børsen.

Statsadvokaten bekræfter over for Politiken, at sigtelsen mod tre personer er frafaldet, og at der dermed ikke længere er nogen personer sigtede i sagen. Der foregår dog fortsat en efterforskning af Danske Bank.

Ritzau/Politiken