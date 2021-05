Hallo – har I glemt os?: Nødråb fra titusinder af hjemsendte medarbejdere i det offentlige

I titusindvis af hjemsendte lønmodtagere i stat, regioner og kommuner beder nu regeringen og Folketinget om at huske dem i forhandlingerne om næste etape i genåbningen af Danmark.

De offentligt ansatte var blandt de første lønmodtagere, der blev sendt hjem, da coronapandemien ramte Danmark sidste forår, og mange har nu arbejdet hjemmefra i mere end et år – stort set uden at blive nævnt i de politiske genåbningsplaner.

Derfor er der et akut behov for at fortælle dem, at de ikke er glemt, og at der findes en plan for, hvornår de kan vende tilbage til deres arbejdspladser og kolleger, lyder opråbet fra fagforbundet Djøf, der organiserer store grupper af offentligt ansatte jurister og økonomer.

»Uvisheden er for mange ved at overskygge de positive effekter af hjemmearbejde og øget fleksibilitet«, hedder det i et brev stilet til skatteminister Morten Bødskov (S), der også er øverste chef for de statslige arbejdsgivere.