Djøf vil have offentligt ansatte med i genåbningsplan

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fagforeningen Djøf vil have skrevet offentligt ansatte ind i regeringens genåbningsplan. Det skriver Djøf i et åbent brev til flere af regeringens ministre.

De offentligt ansatte, hvoraf flere end 29.000 er medlemmer hos Djøf, er kun delvist nævnt i regeringens rammeaftale for genåbningen af Danmark.

Ifølge aftalen skal sundhedsmyndighederne overveje, om der den 6. maj kan lempes på anbefalingerne om hjemmearbejde.

»Vi opfordrer til, at der i den forbindelse lægges en klar plan for, hvordan og hvornår de offentligt ansatte, der er sendt hjem fra arbejdspladserne, forventes at kunne vende tilbage«, skriver fagforeningen.

Djøf savner samtidig en klar udmelding fra regeringen om, at de offentlige arbejdsgivere skal bruge erfaringerne fra nedlukningen til at finde ud af, hvordan dele af hjemmearbejdet kan blive den nye norm for, hvordan man tilrettelægger sit arbejde.

»Det handler ikke om et enten-eller, men om et både-og. Vi opfordrer derfor til vide rammer for at indrette sig lokalt til gavn for medarbejdere og arbejdsplads, både på vejen tilbage fra corona og i fremtiden, når epidemien er ovre«.

»Ikke mindst i forhold til det hjemmearbejde, der kan give ro og fleksibilitet«, lyder det i brevet, som er adresseret til tre ministre: skatteminister Morten Bødskov (S), justitsminister Nick Hækkerup (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

ritzau