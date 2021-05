Dommere lukker dørene i sag om spionage og terror

Automatisk oplæsning

Tre mænds forklaringer og anklagemyndighedens beviser i en omfattende straffesag om spionage må ikke komme offentligt frem.

Det har tre dommere ved Retten i Roskilde bestemt.

Retsformand John Larsen fortæller, at retten har opvejet sagens samfundsmæssige betydning og offentlige interesse på den ene side mod hensynet til de tiltaltes sikkerhed og hensynet til fremmede magter på den anden.

De tre tiltalte mænd er centrale figurer i separatistgruppen ASMLA, der har et af sine hovedsæder i Ringsted. Gruppen kæmper for selvstændighed til provinsen Khusistan i bunden af den persiske havbugt i det vestlige Iran.

Anklagemyndigheden mener, at de har ydet økonomisk og anden støtte til en militant gren af ASMLA, Martyr Muhyiddin Al-Nasser-brigaden, og andre grupper, herunder en gruppe kaldet Jaish Al-Adl.

Det meste af sagen kører for lukkede døre

Derudover har mændene bistået en saudiarabisk efterretningstjeneste med at spionere i Danmark. Det drejer sig ifølge anklageskriftet i sagen blandt andet om iranske militære anliggender.

De tre dommere har bestemt, at dørene i sagen skal være lukket under alt, hvad der drejer sig om spionage og støtte til terrorgrupper. Kun en lille del af sagen som omhandler billigelse af en terrorhandling, må foregå i åbenhed.

Derudover får to vidner lov til at afgive forklaring for åbne døre. Den ene er en analytiker fra Center for Terroranalyser under Politiets Efterretningstjeneste - dette vidne kommer til at optræde anonymt.

Det andet vidne bliver lektor Claus Velling Pedersen, der er ekspert i iranske forhold.

