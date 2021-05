Opgravning af millioner af døde mink begynder næste uge

Automatisk oplæsning

Lugten af forrådnede mink kan forventes at hænge tungt i luften over to jyske byer i de kommende måneder.

Opgravningen af mink begynder nemlig i næste uge, oplyser ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S). Han forventer store lugtgener i forbindelse med opgravningen.

Det oplyser ministeren på et samråd onsdag.

Opgravningen og forbrændingen af fire millioner mink skal ske omkring militærområderne Nørre Felding ved Holstebro og Kølvrå ved Karup.

Dermed kan borgerne snart se frem til at få minkene gravet op.

Det forventes at give markante lugtgener. Derfor ønsker regeringen at afsætte ekstra penge til opgravningen for at sikre, at opgravningen og forbrændingen af mink kan forløbe gnidningsfrit og så hurtigt som muligt.

»Jeg synes, det er ærgerligt og urimeligt overfor borgere i lokalområdet, hvis vi er nødt til at stoppe opgravningen for at genbesøge finansudvalget for at få ekstra midler. Derfor har vi brug for en buffer«, siger ministeren.

Ministreret søger sammenlagt at få afsat 150 millioner kroner til afskaffelsen af de mange afdøde mink.

Han var kaldt i samråd af Venstre og Dansk Folkeparti, der er kritiske over for, at der afsættes markant flere penge end de 72,2 millioner kroner, som opgaven skønnes at koste.

Det skyldes dog hensynet til borgerne kombineret med, at myndighederne aldrig tidligere har haft til opgave at opgrave og bortskaffe fire millioner mink, siger Rasmus Prehn.

Finansordfører i Venstre, Troels Lund Poulsen, kalder hele minksagen for dybt pinagtig. Han påpeger, at det er regeringen, som har ansvaret for de gener, opgravningen må have for borgerne, da minkene slet ikke skulle være gravet ned.

Også René Christensen (DF) kritiserer sagen generelt, og pointerer, at regeringen ikke har været gode nok til at orientere Folketingets øvrige medlemmer i sagen.

»Der er så mange spørgsmål i denne sag. Folketinget og borgerne har ret til at vide hvad penge bruges til«, siger han.

Ministeren oplyser, at det sammenlagt vil tage to måneder at bortskaffe minkene. Cirka en måned på hver at de to lokationer.

