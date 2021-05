988 nye coronatilfælde registreret over 27 timer

Der er siden tirsdag registreret 988 nye coronatilfælde ved PCR-test, oplyser Statens Serum Institut.

Perioden dækker 27 timer mod de normale 24 timer. Det skyldes ifølge seruminstituttet, at der tirsdag var tekniske problemer.

De smittede er fundet på baggrund af 186.523 PCR-prøver. Det betyder, at andelen af smittede – den såkaldte positivprocent – er 0,53.

Positivprocenten har været marginalt stigende de senere dage.

Antallet af indlagte falder med to til 161 personer. Man skal helt tilbage til 1. november for at finde et tilsvarende lavt tal. Da var der 156 coronaindlagte.

40 af de indlagte befinder sig på intensivafdelinger, og heraf får 21 hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er registreret yderligere ét coronarelateret dødsfald. I alt er 2492 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har fået påvist covid-19.

I onsdagens opgørelse er der også registreret 327.215 lyntest - det er den test, der tages med en podning i næsen.

De positive smittetilfælde herfra indgår først i de daglige smittetal, når de er blevet bekræftet ved en PCR-test.

Tallene fra seruminstituttet viser også, at knap hver fjerde dansker - 24,2 procent - har fået mindst ét vaccinestik.

12,7 procent har fået begge vaccinestik og regnes for færdigvaccinerede.

ritzau