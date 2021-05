To mænd udvist i sag om 28 kilo kokain i kølecontainer

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En serbisk mand forsøgte i februar sidste år at få fingre i 28,3 kilo kokain, der lå gemt i en kølecontainer på havnen i Fredericia.

Men han blev taget på fersk gerning af politiet, og onsdag er han og en anden mand hver blevet idømt 12 års fængsel og udvisning i den store narkosag.

Det har Retten i Kolding afgjort, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var den 36-årige serber Slavko Penic, som blev anholdt på stedet, mens 21-årige Dorian Drcic fra Kroatien blev efterlyst og udleveret til Danmark i efteråret.

De var begge til stede tidligt om morgenen den 1. februar 2020. Politiet havde forinden fået et tip om, at der kunne gemme sig kokain i en specifik container på havnen, og at personer inden for få dage ville hente det.

Derfor havde politiet inden mændenes ankomst fået sat videoovervågning op på havnen, og det havde byttet narkoen ud med mel. Det skriver Fredericia Dagblad.

Det lykkedes den 21-årige at undslippe politiet på havnen, men han blev i september udleveret af tysk politi til Danmark.

Mændene er blevet dømt for at forsøge at komme i besiddelse af den hårde narkotika, som de ville sælge videre. Ifølge politiet er det sjældent, der gøres narkofund af den størrelse.

»Det er sjældent, at vi har så store narkosager. Der er tale om meget grov, organiseret kriminalitet, der finder sted på tværs af landegrænser«, siger vicepolitiinspektør Sønke Iwersen fra specialenheden Udlændingekontrolafdeling Vest i pressemeddelelsen.

Formodet medgerningsmand stadig efterlyst

En tredje formodet medgerningsmand, der er serbisk statsborger, er stadig efterlyst i sagen.

De to dømte beskrives som omrejsende kriminelle udlændinge, der har opereret via den dansk-tyske landegrænse. Derfor har sagen også været efterforsket af Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest), der hører under Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er også blevet samarbejdet med tysk politi i sagen.

Foruden fængselsstraffen på 12 år udvises begge mænd. De har forbud mod at rejse ind i Danmark for bestandig.

De to mænd har under sagen nægtet sig skyldige i anklagerne mod dem. De overvejer, om de vil anke dommen til landsretten.

ritzau