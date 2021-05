Udviklingshæmmet, som her bliver lagt ned af to betjente, risikerer dobbeltstraf efter coronademo

Den 29-åriges storebror var rystet efter dommen i byretten i København.

»Min bror har jo visse problemer. I sit hoved er han jo som en dreng på 10-12 år. Jeg tror ikke, han forstår halvdelen af, hvad der foregår i sådan en retssag«, sagde han.

Forinden havde byretten fulgt anklageskriftet og dømt ham for vold mod betjente »herunder at have udøvet legemesangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter«, da han klokken 20.00 lørdag 9. januar under den berygtede Men In Black-demonstration i København – som endte i konfrontation mellem demonstranter og politi – i et kryds på H.C Andersens Boulevard havde affyret »ikke under 3 skud med et bomberør i retning mod en gruppe uniformerede politibetjente«. Fyrværkeriet ramte dog ikke.

Den 29-årige var også tiltalt efter den omdiskuterede paragraf 81d, som kan udløse dobbeltstraf, når forbrydelsen er coronarelateret. Det har i 8 foregående byretssager om 81d udløst lange fængselsstraffe på omkring 1 år og 4 måneder for kast af øl, sten eller fyrværkeri mod betjente. I dette tilfælde skal den dømte dog først have afsluttet en mentalundersøgelse, før selve straffen udmåles. Det forventes at ske 14. juli. Undersøgelsen er et krav fra forsvareren, Mette Maria Lorentzen, med henvisning til mandens almentilstand.

Den tiltalte var på dagen iført en sort habitjakke med tørklæde i brystlommen. Han nægtede sig skyldig, men ville gerne udtale sig.