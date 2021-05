Justitsministeren anklager direktør for Institut for Menneskerettighederne for at agere politisk

Institut for Menneskerettigheder er sat i verden for at rådgive regeringen og overvåge udviklingen i menneskerettighederne i Danmark.

Men når direktøren for instituttet, Louise Holck, advarer mod, at mange tiltag, som i højere grad indskrænker fremfor udvider borgernes formelle frihed, kan udgøre en »bekymrende bevægelse« væk fra noget af det mest fundamentale i vores samfund, nemlig frihed og vores frihedsrettigheder, så udtaler hun sig politisk.

Det mener i hvert fald justitsminister Nick Hækkerup.

»Man kan ikke sige, at hvis man lægger de enkelte reguleringer – som alle sammen, hver især, holder sig inden for rammerne, men vil kunne udfordre den formelle frihed – sammen, så er rammerne udfordret juridisk. Og det vil sige, at hun udtaler sig som politiker«, lyder det fra Hækkerup.

Tror du ikke, hun udtaler sig som jurist som direktør for Institut for Menneskerettigheder?