Dansk kvinde vinder kæmpe pris for sin forskning om ansjoser og høster ros fra USA's udenrigsminister

Hun har viet sit arbejdsliv til ansjoser, sardiner og sild.

71-årige Shakuntala Thilsted har i årtier forsket i, hvordan små fisk kan modvirke underernæring i udviklingslande, og i denne uge har hun modtaget World Food Price, en prestigefyldt forskningspris, for sit arbejde, der har hjulpet millioner af mennesker med at dyrke fisk, som forsyner dem med væsentlige vitaminer og mineraler, og som især hjælper børn og gravide kvinder med at forebygge mangelsygdomme.

Ingen havde ellers rigtig interesseret sig for de små fisk, indtil Shakuntala Thilsted åbnede forskningsverdens øjne for dem.

I begyndelsen blev hendes ideer skudt ned, når hun pegede på, at fiskene kunne løse en væsentlig ernæringsudfordring, fortæller forskeren til den amerikanske radiostation NPR.

»Nogle gange blev mine ideer bare affejet. Jeg fik at vide, at man ikke kunne dyrke små fisk sammen med store fisk. Men jeg sagde: nej. Diversiteten kan faktisk være en styrke. Den idé gik mod datidens forskning, men gennem mit arbejde lykkedes det at overbevise folk«.