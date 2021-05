Tømningen af minkgravene er usædvanlig - de fleste forurenede grunde ligger urørte hen i årtier

I Danmark er der omkring 37.000 forurenede grunde med en række giftige og miljøskadelige stoffer. For de værste løber prisen for en oprydning op i flere hundrede millioner kroner. Efter årelange diskussioner om betaling for oprydningen blev der som led i finanslovsaftalen for 2021 afsat 630 millioner kroner over de næste fem år, så man kan tage fat på de 10 værste forureninger. Kort tid efter besluttede Folketinget at bruge over 100 millioner kroner på at tømme de to meget omstridte minkmassegrave ved Karup og Nørre Felding i Jylland.

Vi har spurgt tre eksperter i vandforurening, om det er en rimelig prioritering. Den mulige forurening fra minkene drejer sig om især om kvælstof og fosfor. Ikke om stoffer som er giftige for mennesker, hvilket er tilfældet for mange af jordforureningerne.

»Man må se på proportionerne. Der vil blive brugt lige så mange penge på at grave minkene op som på nogle af de store forureninger. Og afværgeforanstaltninger ville være langt billigere«, siger geolog Walter Brüsch fra Danmarks Naturfredningsforening.

Han har i årtier arbejdet med grundvandsforurening og vurderer, at ammonium fra minkgravene – en kvælstofforbindelse, som kan slå fisk ihjel – meget vel kan være omsat i jorden, inden den ad åre via grundvandet når frem til vandløb i området. Det er noget, man kan holde øje med og om nødvendigt iværksætte afværgeforanstaltninger, forklarer han.