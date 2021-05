Konservative vil stryge restriktioner og starte forfra

Forsamlingsforbud, indviklede afstands- og arealkrav, særlige Superliga-regler og elever, der møder i skole på halv tid. Konservative-formand Søren Pape Poulsen kender ikke én eneste person, der kender alle de danske restriktioner – og det duer ikke, lyder det fra partilederen, der mener, man bør viske tavlen ren og begynde forfra.

»Vi er så langt i pandemien nu, at vi skal begynde på et blankt stykke papir. Og så skal vi lave de retningslinjer, der er brug for«, siger Søren Pape Poulsen, der foreslår en helt anden tilgang:

»Alt er åbent, medmindre vi beslutter noget andet«.

Adspurgt om, hvorvidt det ikke er sådan, at tingene allerede forholder sig, svarer Søren Pape Poulsen, at månedsvis af stramninger og lempelser har gjort landskabet af restriktioner nærmest uforståeligt.

»Jeg kender ikke ét menneske, der kan forklare mig, hvad alle restriktioner er. Jeg kender ikke én politiker, der ved det. Der er efterhånden så mange ting, der er åbne, ikke åbne og halvt åbne«.

Natteliv skal forblive lukket

Men hvilke restriktioner vil Konservative genindføre, hvis tavlen viskes ren? Søren Pape Poulsen påpeger blandt andet, at det stadig er for tidligt at lade nattelivet åbne igen.

»Det kan godt ske, at det at være beruset klokken 4 om natten på et diskotek måske ikke er det, vi er klar til endnu«, siger han.

»Der er nogle ting, som stadig skal være lukkede, men det vil vi gerne tale med sundhedsmyndighederne om«, tilføjer Søren Pape Poulsen.

Han begrunder forslaget med, at Danmark står stærkere imod coronaepidemien end før. Fredag var i alt 163 personer coronasmittede patienter indlagt. 33 af dem lå på intensivafdeling, og af dem var 23 forbundet til en respirator. 16,7 procent af danskerne er blevet vaccineret med to stik mod coronavirus, mens yderligere 10,8 procent har påbegyndt processen, men stadig venter på stik nummer to.

