»Jeg er dybt forarget!« »Skandale!« »Noget svineri!«: Partier fra højre og venstre raser over regeringens festivalkoks

Ingen kontrakter, ingen udsigt til kompensation.

Sådan ser det ud for masser af musikere og deres underleverandører, efter at dødsstødet for sommerens store musikfestivaler blev endeligt sat ind i denne uge.

For selv om der blev indgået en politisk aftale i midten af marts, som skulle sikre kompensation til festivalarrangørerne og deres underleverandører, havde den aftale endnu ikke udmøntet sig i en konkret bekendtgørelse, da de store festivaler aflyste tidligere på ugen.

Konsekvensen er, at musikere og underleverandører ikke ved, hvordan de skal få kompensation for sommerens manglende indtjening, og det har efterladt dem i en mere usikker situation end efter sidste års aflysninger, siger Jakob Sørensen. Han er direktør og medstifter af musikbureauet The Bank, der blandt andet repræsenterer The Minds of 99, Hugo Helmig og Joyce.

»Vi skal vide, om der bliver tale om støtte, og hvad vi skal søge støtten på. Jeg har brug for at vide, hvad vi kan forholde os til«, siger Jakob Sørensen.