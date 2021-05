»Det her er endnu ikke slut«: Enhedslisten vil have alle børn hjem fra Syrien

Det er en sejr, at regeringen nu vil arbejde for at hente børn og nogle af deres mødre hjem fra Syrien.

Men det er ikke nok, før alle børnene er kommet hjem.

Det mener Enhedslisten, der har været de måske hårdeste kritikere af regeringens ageren i sagen om mødre og deres børn med enten dansk statsborgerskab eller dansk tilknytning, der lever i fangelejre i Syrien under problematiske forhold.

»Det her er endnu ikke slut for Enhedslisten. Vi stopper ikke med at slås, før alle danske børn er hjemme. Vi kan ikke være bekendt at efterlade nogen i helvedes forgård i Syrien«, siger retsordfører Rosa Lund (EL) i en skriftlig kommentar.

»Børnene i de syriske fangelejre lider både stor psykisk og fysisk overlast. De lider af angst og underernæring, og derfor skal de alle sammen hurtigst muligt hjem«.

»De fem børn, som bliver efterladt i Syrien, har akkurat lige så meget brug for beskyttelse, som de 14 børn, som nu bliver hentet hjem, har«, siger hun.

Regeringen har tirsdag aften på et pressemøde meldt ud, at den modsat tidligere udmeldinger nu vil arbejde for at hente i alt 19 børn og tre mødre hjem fra fangelejrene, hvor børnene vurderes til at være i fare for at blive radikaliseret af Islamisk Stat.

De tre kvinder, som er danske statsborgere, er mødre til i alt 14 af børnene.

De sidste fem børn vil regeringen kun evakuere uden deres i alt tre mødre, som kun har tilknytning til Danmark, men ikke er danske statsborgere nu.

Det vil derfor kræve mødrenes samtykke, at børnene kan komme til Danmark uden dem, og det har mødrene ikke givet.

Derfor kommer de fem børn ikke til Danmark i denne omgang.

ritzau