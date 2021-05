Mizz Privileze, Elijah Ali og mange andre har fået nok: »Mine venner er blevet truet med kniv, skubbet i havnen, har fået en knytnæve i hovedet, fordi de kyssede i et tog«

Folkene bag ny kampagne håber at åbne danskernes øjne for det daglige had, som LGBTQI+-personer kan opleve. Regeringen varsler skærpet lovgivning for at beskytte LGBTQI+personer.