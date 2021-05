1.000 vidnesbyrd om had: »Sådan nogle som dig skulle bare slet ikke være født«

Protestbevægelsen levogladleve har det seneste år indsamlet 1.000 eksempler på had oplevet af LGBTQI+-personer landet over.

Der er eksempler på vold, voldtægt, dødstrusler, spark, ølflasker i hovedet og diskrimination i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

De 1.000 eksempler udkommer nu i bogform og på hjemmesiden stophadet.nu. Politiken bringer her et udpluk af vidnesbyrdene, hvoraf de fleste fremstår anonyme.

»Jeg har oplevet en del had på min skole, da jeg er transkvinde. Folk råber efter mig, at jeg er klam og bare skal dø. Det synes jeg ikke er fair, da jeg også er et menneske. Vi havde engang en time i klassen, og så er der nogle drenge, der kommer forbi og siger: »Se en fucking trans, han er da fucking ulækker«. Selvom jeg siger, at mine pronouns er hun/hende, så kalder de mig stadig han/ham«.

»Jeg blev overfaldet foran Cosy, da jeg lige var fyldt 18. To mænd gik over mod mig, da jeg røg en smøg uden for baren, og jeg spurgte, hvad de ville, og så slog den ene mig i hovedet, så jeg faldt til jorden, og så sparkede de mig, indtil jeg ikke kan huske mere, og så vågnede op igen i chok og begyndte at løbe, indtil jeg mødte en anden queer person, som hjalp mig og var der for mig. Vi prøvede at ringe til politiet, men de sagde, at de havde ikke ressourcer til at hjælpe, så de to mænd slap væk, og vi kunne ikke gøre noget ved det. Jeg identificerer mig som bi-gender, og mit kønsudtryk er meget femme«.